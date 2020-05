Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Premier wyjaśnia

25 maja zostaną uruchomione zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas 1-3. Czy w związku z tym zaniechane zostaną wypłaty dodatkowych zasiłków opiekuńczych? Do tej kwestii odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w środę ogłosił, że od 25 maja zostaną uruchomione w klasach 1-3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Jednocześnie zapewnił, że to rodzice będą decydować o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia.

- To rodzice w przypadku dzieci i młodszej młodzieży decydują o tym, czy dziecko będzie posłane na te zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze - tłumaczył na środowej konferencji prasowej premier Morawiecki.

Rodzice, którzy się zdecydują zostać z dziećmi w domach, będą mogli wciąż korzystać z zasiłku opiekuńczego. - Utrzymujemy jednocześnie możliwość otrzymania od państwa zasiłku opiekuńczego, tak jak jest do tej pory - zaznaczył premier.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rodzice dziecka do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w razie zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia koronawirusem. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.