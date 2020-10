Dodatkowy dzień wolny w okolicach 1 listopada? Minister odpowiada

Co z dodatkowym dniem wolnym?

- Wynika to z tego, że w naszej opinii zwiększyłoby to liczbę interakcji społecznych, którą są katalizatorem rozprzestrzeniania się wirusa. Takie rozwiązanie zachęciłoby do wyjazdów, do podróżowania. A tak jak państwo wiecie realizujemy strategię "zostań w domu" o ile jest to oczywiście możliwe.