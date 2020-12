Tysiące policjantów na europejskich ulicach. Mają pilnować przestrzegania surowych obostrzeń na święta

Włochy

Do 6 stycznia zabronione są we Włoszech podróże między regionami bez uzasadnionych i ważnych powodów. W dniach najbardziej surowych zakazów, czyli od 24 do 27 grudnia, od 31 grudnia do 3 stycznia i 5-6 stycznia, ograniczona będzie też możliwość wychodzenia z domu. Konieczne będzie posiadanie samodzielnie wypisanego zaświadczenia, w którym zaznacza się adres zamieszkania, miejsce, do którego się zmierza, i cel wyjścia z domu. Te dokumenty mają być również sprawdzane przez siły bezpieczeństwa.