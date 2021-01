Szybkie testy na COVID-19 na Lotnisku Chopina

Od czwartku w hotelu przed strefą odlotów na warszawskim Lotnisku Chopina będzie można zrobić test na COVID-19. Na wynik trzeba będzie poczekać 20 minut. Koszt to 200 złotych.

Lot tylko z negatywnym wynikiem testu

Port poinformował, że Królestwo Niderlandów wymaga wykonania testu od podróżnych udających się do tego kraju. "Na ten moment Mobilny Punkt Pobrań (MOP) będzie otwierany na 4h przed odlotem rejsów do Królestwa Niderlandów, a zamykany na 40 min przed ostatnim odlotem z Lotniska Chopina w danym dniu" - przekazały służby prasowe portu w komunikacie.

Gdzie będzie można się przetestować?

Mobilny Punkt Pobrań (MOP) zorganizowany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA będzie zlokalizowany w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, który znajduje się bezpośrednio przed budynkiem terminalu Lotniska Chopina (strefa odlotów). Wejście do MOP znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia do hotelu na wprost terminala A Lotniska Chopina.