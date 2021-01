Premier: mimo niezłych danych z gospodarki, wiele firm odczuwa negatywne skutki pandemii

Morawiecki wskazał, że dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz bezrobocia są również dobre. Odnosząc się do bezrobocia, premier ocenił "poradziliśmy sobie z tym problemem", mimo tego iż niektórzy spodziewali się go na poziomie dwucyfrowym.

Przedsiębiorcy

"Ten rok może być dobrym rokiem"

- Postarajmy się w atmosferze solidarności i odpowiedzialności dotrwać do akcji szczepień i dostępności dawek, bo tak naprawdę tym jesteśmy dzisiaj limitowani. Przygotowaliśmy infrastrukturę do szczepień około 10 milionów osób miesięcznie, ale musimy czekać na dawki szczepionek według kalendarza uzgodnionego przez Komisję Europejską - zaznaczył.

"Przeznaczymy na to kolejne od 2,5 do 3 miliardów złotych"

Szef rządu przyznał, że w wielu branżach obostrzenia wymusiły ograniczenia lub niemal całkowitą rezygnację z prowadzenia działalności. - Rozumiem głosy rozgoryczenia, rozumiem chęć powrotu do normalnej pracy. Właśnie dlatego podjęliśmy też decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty naszego programu dotacji bezzwrotnych do 5 tysięcy złotych dla mikro i małych firm. Przeznaczymy na to kolejne od 2,5 do 3 miliardów złotych. Łącznie rządowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców przekroczyło już 175 miliardów złotych. I dzięki temu uratowane zostało ponad 5 milionów miejsc pracy - powiedział.