Hotele w Egipcie działają na pół gwizdka

Turystyka zapewnia blisko 15 proc. wpływów do budżetu państwa, jest to też kluczowe źródło dewiz - pisze Reuters.

Spadek liczby turystów

Egipskie hotele zostały zamknięte podczas pierwszej fali epidemii w marcu 2020 r. W ubiegłym roku straty całego sektora wyniosły blisko 70 proc. w porównaniu do sytuacji w 2019 r. W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku Egipt odwiedziło 3,5 mln turystów w porównaniu do 13,1 mln, którzy spędzili urlopy nad Nilem i Morzem Czerwonym w 2019 r.

Obostrzenia w Egipcie

Polskie MSZ - w związku z epidemią COVID-19 - apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne. Jednocześnie resort wyjaśnia, że od 1 września 2020 r. wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów PCR na COVID-19, przetłumaczonych na język angielski lub język arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu. Powyższe regulacje nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat.