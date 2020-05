Zdalnie nawet do końca roku. "Sytuacja ciągle się rozwija"

Pracownicy amerykańskich największych firm technologicznych otrzymają możliwość kontynuowania pracy z domu. Część z koncernów zapewnia taką możliwość nawet do końca tego roku.

Facebook poinformował w piątek, że zgodnie z planem zamierza otworzyć większość swoich biur 6 lipca, jednak wszyscy pracownicy, którzy mają możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie, będą mogli kontynuować taką formę pracy do końca tego roku. Tym bardziej, że część państw, w których działa koncern, postanowiła przedłużyć ograniczenia związane z przemieszczaniem się mieszkańców, wprowadzone z powodu pandemii Covid-19.

Możliwość przedłużenia do końca roku

- Dzisiaj ogłosiliśmy, że pracownicy, których obowiązki pozwalają na pracę z domu, mają możliwość przedłużenia pracy zdalnej do końca roku. Jak można sobie wyobrazić, sytuacja ciągle się rozwija, a pracownicy i ich rodziny muszą podjąć ważne decyzje o powrocie do pracy - powiedział BBC rzecznik firmy. Dodał również, że Facebook ciągle jeszcze nie podjął decyzji, którzy pracownicy zostaną poproszeni jednak o powrót do biura.