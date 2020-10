Biura podróży odwołują wycieczki do Grecji

Od soboty 3 października pasażerowie lecący z Polski do Grecji będą musieli okazać negatywny wynik testu molekularnego (PCR) dla COVID-19, wykonany nie później niż 72 godziny przed przylotem. W związku z tym obostrzeniem niektóre biura podróży zdecydowały o odwołaniu wycieczek do tego kraju.

Tylko z negatywnym wynikiem testu

Ambasada przypomniała, że podróżujący do Grecji w dalszym ciągu są zobowiązani do wypełnienia formularza PLF i mogą zostać poddani losowym testom po przybyciu na granicę grecką.

Odwołane wycieczki

W związku z nowymi restrykcjami niektóre biura podróży w Polsce poinformowały o odwołaniu wycieczek do Grecji.

"Jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie czarterowe imprezy turystyczne do Grecji od dnia 3.10.2020 r." - poinformowało TUI. "Wszyscy Klienci, których dotyczy anulowanie wyjazdu, zostaną poinformowani oficjalną wiadomością ze strony TUI" - dodano w komunikacie.

Wycieczki odwołuje też Rainbow. "Niestety jesteśmy zmuszeni anulować wyjazdy do Grecji od jutra do końca sezonu letniego. Pomimo intensywnych prób złagodzenia wymogów lub odsunięcia ich w czasie nie udało się dojść do porozumienia z władzami greckimi" - czytamy na Facebooku.