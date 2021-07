Wjazd do Chorwacji po zmianach. "Przepisy są klarowne"

Chorwacja jest takim krajem, który odpowiedzialnie reaguje na sytuację pandemiczną. Zarówno w zeszłym roku, jak i w tym, wychodzi naprzeciw Polakom - przekonywał na antenie TVN24 Maciej Nykiel z zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Wyjaśnił, że Chorwaci "zadeklarowali jasną politykę dotyczącą podróży" i "preferują klientów, którzy są zaszczepieni".

W ostatnim czasie zostały wprowadzone zmiany w przypadku przekraczania granicy z Chorwacją. Do końca czerwca Polacy mogli wjeżdżać bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu lub potwierdzenia o zaszczepieniu/przechorowaniu COVID-19. 1 lipca nastąpiła jednak zmiana przepisów. Turyści z Polski, którzy chcą wjechać do Chorwacji, zobowiązani są do przedstawienia unijnego certyfikatu Covid, czyli tak zwanego paszportu covidowego, potwierdzającego szczepienia, wynik testu lub ozdrowienie.

Wakacje w Chorwacji

- Przepisy są klarowne. Jeżeli jesteśmy zaszczepieni dwiema dawkami, to wystarczy zaprezentować certyfikat Covid, czyli paszport szczepionkowy - mówił w TVN24 Nykiel, który jest szefem biura podróży Nekera.

Dodał, że wystarczy go pobrać z polskiej strony (pacjent.gov.pl lub aplikacja mObywatel - red.) i zaprezentować na granicy, by bez problemu się dostać do Chorwacji. Wyjaśnił, że osoby, które są w trakcie szczepienia, na przykład zaszczepiły się pierwszą dawką (w przypadku szczepionek dwudawkowych), mogą wjechać po 22 dniach od pierwszego szczepienia. Z kolei ozdrowieńcy potrzebują tylko certyfikat ten fakt zaświadczający.

- Dzieci do lat 12, które podróżują w towarzystwie osób posiadających unijny certyfikat szczepień, również mogą bez problemu wjechać - wyjaśniał przedstawiciel PZOT.

- Chorwacja nie jest zamknięta dla osób niezaszczepionych. Jeżeli z jakichś powodów nie jesteśmy jeszcze zaszczepieni, to wystarczy wykonać test PCR na 72 godziny przed wjazdem i również na podstawie negatywnego testu PCR możemy do Chorwacji wjechać lub wlecieć. Mamy aż trzy połączenia lotnicze na wybrzeże chorwackie - do Splitu, Dubrownika oraz Zadaru - powiedział Nykiel.

"Musiał mieć istotne przesłanki"

W piątek wiceprezes Polskiej Izby Turystyki i Polskiego Związku Organizatorów Turystyki oraz wiceszef biura podróży Itaka Piotr Henicz mówił, że zmiana przepisów wjazdowych "nie implikuje w tym przypadku zmian w organizacji wyjazdów, natomiast lawinowo wzrosła liczba pytań odnośnie wyjazdów".

Zapytany o to, czy w związku ze zmianami Itaka podjęła jakieś działania, zaznaczył, że w takiej sytuacji touroperatorzy mogą jedynie monitorować zmiany w obowiązujących przepisach i właściwie informować klientów.

Henicz dodał, że decyzja o zmianie przepisów wjazdowych, "jak każda decyzja zmieniająca przepisy wjazdu wprowadzona nagle, powoduje niepotrzebny stres dla turystów i utrudnienia dla touroperatorów".

- Pozostaje domniemywać, że rząd kraju, dla którego turystyka jest kluczowym "przemysłem" i źródłem dochodu narodowego, musiał mieć istotne przesłanki, aby wprowadzić zmiany w przepisach wjazdowych, czyli praktycznie utrudnienia w podróży, w szczycie sezonu - zaznaczył.

Czym jest paszport covidowy?

Paszport covidowy to obowiązujące we wszystkich krajach UE zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie przeciw COVID-19, przejście choroby lub aktualny, negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Certyfikat jest darmowy. Zawiera kod QR, który pozwala na jego sprawdzenie w całej UE. Wystawianie dokumentów organizują władze krajowe, które gwarantują także bezpieczeństwo związanych z nim danych.

