Agencja ratingowa obniża prognozę dla Polski

Do -3,5 procent w ujęciu rocznym z -3,2 procent szacowanego pod koniec maja obniżyła prognozę PKB Polski agencja Fitch. Na 2021 rok agencja utrzymała szacunek tempa wzrostu PKB na poziomie 4,5 procent rok do roku, a na 2022 rok szacuje 3,3 procentowy wzrost. Co ciekawe, niedawno kilka banków podwyższyło swojego prognozy dotyczące polskiej gospodarki.