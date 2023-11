Psie mięso ma zniknąć z menu. Na zakaz uboju trzeba poczekać

Nadszedł czas, by nasze społeczeństwo położyło kres spożywaniu mięsa psów - powiedział Ju Eui Dong, poseł partii Władzy Ludowej (PPP). Rząd Korei Południowej i PPP zapowiedziały wprowadzenie zakazu uboju psów i handlu ich mięsem – podała w piątek agencja Yonhap. Przepisy miałyby zostać przyjęte przed końcem roku, ale będzie okres przejściowy do 2027 roku.

Deklaracje Koreańczyków: negatywny stosunek do jedzenia psów

Za takim krokiem opowiada się również główna siła opozycyjna, Partia Demokratyczna (DP). W ubiegłym tygodniu dopisała ona zakaz jedzenia psów do swojego oficjalnego programu politycznego. Mięso psów jest częścią tradycyjnego koreańskiego jadłospisu, ale w ostatnich latach zdecydowana większość Koreańczyków deklaruje, że go nie spożywa. Większość mieszkańców opowiada się również za prawnym zakazem handlu psim mięsem, ale jak dotąd takich przepisów nie wprowadzono. Z przeprowadzonego w ubiegłym roku sondażu wynika, że 64 proc. dorosłych mieszkańców Korei Południowej ma negatywny stosunek do jedzenia psów. To o 20 pkt. procentowych więcej niż w podobnym badaniu z 2015 roku – podał dziennik "Korea Herald".