TSUE: Polska musi natychmiast zaprzestać wydobycia węgla w Turowie. Akcje PGE zanurkowały

Akcje PGE na zamknięciu piątkowych notowań taniały o blisko 7 procent. W piątek TSUE przychylił się do wniosku Czech i w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. W ocenie przedstawicieli spółki "decyzja TSUE to droga do dzikiej transformacji energetycznej".