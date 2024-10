Drony i wizyty kontrolerów. Fotowoltaika na celowniku

czytaj dalej

Luka we wpływach budżetowych z tytułu podatku od dochodów osób prawnych liczona jest w dziesiątkach miliardów złotych i stanowi istotny problem gospodarczy - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Kontrolerzy Izby mają poważne zastrzeżenia co do nadzoru Krajowej Administracji Skarbowej nad rozliczeniami CIT w podległych jej urzędach, a także do Ministerstwa Finansów.