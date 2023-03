Tunele, przepusty i mosty drogowe w Polsce. "Wołają o pomoc" stwierdza NIK

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła oględziny mostów i przepustów na polskich drogach. Okazuje się, że zarządcy dróg dopuścili się wielu zaniedbań. Do tego stopnia, że wiele z nich uległo degradacji, zagrażają zdrowiu lub życiu użytkowników, a w kilku przypadkach grozi im katastrofa budowlana.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła stan 139 mostów i przepustów w Polsce zarządzanych przez 16 zarządców dróg. To oczywiście kropla w morzu, bo jak zauważa sama Izba na koniec 2021 r. na drogach publicznych zlokalizowanych było 38,6 tys. obiektów mostowych oraz 779 tuneli i przejść podziemnych. Ponad jedna trzecia przebadanych obiektów stwarzała niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników, a 4 proc. obiektów groziła katastrofa budowlana.

Okazało się, że w okresie od 2020 do 30 czerwca 2022 roku aż 12 z 16 zarządców nie przeprowadzało obowiązkowych kontroli technicznych części zarządzanych przez nich obiektów inżynierskich. Często, jak już je przeprowadzano, bo kontrole były wykonane nierzetelnie lub źle udokumentowane. Co więcej stwierdzono także "przypadki wykonywania kontroli okresowych przez osoby niemające uprawnień do ich przeprowadzenia".