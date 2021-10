Konkurs Bizneswoman Roku. "Gorąco zachęcam, żeby nominować osoby, które odnoszą sukcesy"

W tym tygodniu ruszyły zgłoszenia i nominacje kandydatek do XIII edycji konkursu Bizneswoman Roku, organizowanego przez Fundację Sukces Pisany Szminką. - Gorąco zachęcam, żeby nominować osoby, które są wokół nas, które odnoszą sukcesy, a często nie zauważają, że odnoszą sukcesy bo są tak zapracowane - powiedziała w TVN24 Olga Kozierowska, prezeska fundacji i pomysłodawczyni konkursu.

Konkurs Bizneswoman Roku nagradza przedsiębiorcze kobiety, które nie boją się realizować odważnych biznesowych społecznych i kulturalnych projektów. W ciągu 13 lat istnienia konkursu nagrodzono już 121 przedsiębiorczyń z małych, średnich i działających na skalę międzynarodową firm oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, reprezentujących 27 organizacji.

- 13 lat za nami. Trudno uwierzyć, że tak szybko czas minął. Ten konkurs ewoluował przez ostatnie lata, właściwie każda edycja jest inna. Od kilku lat nagradzamy też mężczyzn za realizację polityki diversity and inclusion czyli działalność na rzecz równości - mówiła Olga Kozierowska na antenie TVN24.

Konkurs Bizneswoman Roku - kategorie

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach otwartych: Biznes Roku - Przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku - Przychód poniżej 10 mln złotych, Startup Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach, Organizacja przyjazna rodzicom, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - liderka, biznes, organizacja, Ograniczanie śladu węglowego.

- Bardzo trudno jest ocenić i porównywać firmę, która ma do 10 milionów złotych przychodu i firmę, która na przykład ma 100 milionów przychodu. Podzieliliśmy więc tę kategorię na dwie części. Ale nagradzamy też mikrobiznes. To jest kategoria, która skupia się na biznesach powstałych w pandemii, biznesach on-line. Pamiętam ten moment, pierwszy lockdown, kiedy w fundacji prowadziłyśmy mentoringi, żeby paniom pomóc adoptować się do nowej sytuacji, przenieść biznes przynajmniej częściowo do sieci. Powstało też mnóstwo nowych biznesów. To pokazuje, że każdy kryzys niesie w sobie dużo możliwości - wyjaśniała założycielka Fundacji Sukces Pisany Szminką.

Przedsiębiorcze Polski

Pod względem przedsiębiorczości kobiet Polska wśród krajów Unii Europejskiej wypada bardzo dobrze. Według danych z KRS za 2020 r. co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. Przedsiębiorczynie szczególnie zdominowały rynek usług - na koniec 2020 r. należało do nich trzy czwarte firm z 10 tys. przebadanych w tym sektorze przez globalną wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet.

- Kiedy zakładałam fundację w 2008 roku to już te wyniki były bardzo imponujące, jeśli chodzi o przedsiębiorczość Polek. Zauważam też ciekawy trend; wiele mikrobiznesów powstaje w czasie urlopu macierzyńskiego, kiedy stajemy się kreatywne i płodne umysłem. Często mamy jakieś niezaspokojone potrzeby w obszarze usług czy produktów dla dzieci i zaczynamy tworzyć coś innowacyjnego - wskazała Kozierowska.

Zgłoszenia i nominacje

Zgłoszeń oraz nominacji można dokonać poprzez formularz on-line na stronie www.bizneswomanroku.pl. Na nominacje i zgłoszenia organizatorzy konkursu czekają do 10 stycznia 2022 roku do godz. 23:59. Kandydatki mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie lub zostać nominowane przez osoby trzecie, które już zauważyły ich sukcesy i chciałyby, żeby docenili je też inni.

- Gorąco zachęcam, żeby nominować osoby, które są wokół nas, które odnoszą sukcesy, a często nie zauważają, że odnoszą sukcesy bo są tak zapracowane. Często dotyczy to właśnie kobiet ponieważ w pracy i w domu mają mnóstwo deadlajnów i nie mają czasu na uznanie i docenienie siebie - mówiła Olga Kozierowska.

Jak stwierdziła "kobiety cały czas próbują stworzyć równość w biznesie nie mając równości w domu". - Pracująca kobieta przychodzi do domu po wielu godzinach ciężkiej pracy i stresu i ma kolejne deadlajny. A jej kolega, z którym konkuruje w korporacji ma po pracy czas, żeby się zrelaksować i odbudować swoją energię. To stawia nas przed trudnymi wyborami. Mam wrażenie, że jak patrzę na kobiety sukcesu to my niesiemy na tych barkach za dużo - podkreśliła.

Autor:ToL

Źródło: TVN24 Biznes