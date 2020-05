Wizyta u fryzjera i kosmetyczki w "nowej normalności". Ministerstwo pracuje nad wytycznymi

Bezpieczeństwo pracy

Zestaw wytycznych

"Cieszę się, że z myślą o właścicielach i pracownikach salonów fryzjerskich, a także ich klientach, powstał zestaw praktycznych wytycznych i procedur, których stosowanie pozwoli podjąć pracę" - dodała. Według wiceprezydent z Konfederacji Lewiatan i współtwórcy marki Dr Irena Eris Henryka Orfingera, "dzisiaj odmrażanie gospodarki to właściwie odmrażanie naszego życia. Ważne jest też to, żeby przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się do wdrożenia zasad, które nie zawsze są proste". Według danych na koniec marca 2020 r. 87,5 tys. podmiotów gospodarczych deklarowało prowadzenie działalności zaliczanej do kategorii "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne". Stanowią one blisko 2,2 proc. ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej znajdujących się w rejestrze REGON. Spośród nich aż 99,6 proc. stanowią mikrofirmy - podało Ministerstwo Rozwoju. Resort przypomniał, że niezależnie od wytycznych funkcjonowania poszczególnych branż w tzw. nowej normalności, stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.