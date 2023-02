Wielka sieć wycofuje kilka produktów. Ostrzeżenie

Kaufland poinformował, że w ramach działań zapobiegawczych wycofuje ze sprzedaży kilka produktów oferowanych pod marką MY PROJECT:

Jak poinformowała sieć w komunikacie, były one dostępne w sprzedaży w sklepach Kauflandu od października do listopada 2022 roku. Producentem jest: Sena EiN Grządka S.J, ul. Ptasia 12 A, 26-600, Radom, Polska.

Kaufland zwraca pieniądze. Paragon nie jest potrzebny

Sieć podkreśla, że z powodu "znacznej ilości metanolu" klienci powinni "koniecznie zastosować się do niniejszego wycofania" i przestać korzystać z wyżej wymienionych produktów. "Połknięcie lub kontakt z metanolem może spowodować ślepotę lub śmierć" - podano w komunikacie..

Klienci mający pytania mogą skorzystać z bezpłatnej infolinii: 800 300 062 (czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 08:00 do 17:00).