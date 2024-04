UOKiK bada skład materiałów

Wysoka kara UOKiK dla producentów odzieży

"Prezes UOKiK w wydanych decyzjach stwierdził, że konsumenci zostali wprowadzeni w błąd co do rzeczywistego składu ubrań i nałożył na przedsiębiorców kary finansowe: Polskie Składy Odzieżowe (Lavard) 3 830 838 zł, Lord 213 478 zł" - podał urząd.

UOKiK radzi, jak kupować ubrania

Urząd radzi, by kupując marynarkę, zwracać uwagę na tkaninę wierzchnią i dobrać ją odpowiednio do swoich oczekiwań. Podał, że gramatura tkaniny zwykle waha się od 220 do 400 g, co odpowiada wadze metra kwadratowego danej tkaniny. Im chłodniej, tym gramatura powinna być większa.