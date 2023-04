Ponad 800 tysięcy złotych kary dla operatora parkingów

Zarzuty UOKiK

Ponadto - wskazał UOKiK - spółka informowała, że termin, w jakim rozpatrzy reklamacje, może być dłuższy niż 30 dni, co jest sprzeczne z ustawą o prawach konsumenta, która przesądza, iż nie jest możliwe samodzielne wydłużanie czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Do 1 stycznia 2023 r., jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia, reklamacja była uznana. Nowe przepisy, związane z wdrożeniem do polskiego prawa dyrektywy Omnibus, skróciły ten czas do 14 dni - przypomniał Urząd.