Stopy w Polsce i na świecie, rekonstrukcja rządu i ratingi. Tym będzie żyła gospodarka

Jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych tego tygodnia będzie ogłoszenie decyzji w sprawie stóp procentowych w Polsce, ale też między innymi w Wielkiej Brytanii. W tym tygodniu możemy spodziewać się również rekonstrukcji rządu, a także nowych informacji dotyczących ratingu Polski. Oto kalendarz najbardziej istotnych wydarzeń najbliższych dni.

RPP - decyzja ws. stóp procentowych

Czwartkowa decyzja RPP nie powinna przynieść niespodzianek - uczestnicy rynku zgodnie oczekują braku zmian stóp procentowych zarówno w maju, jak i prawdopodobnie również w całym 2024 r., z ewentualnym oknem na niewielką obniżkę pod koniec roku. Stopa referencyjna NBP wynosi od października 2023 r. 5,75 proc.

Stopa referencyjna NBP Mateusz Krymski/PAP

Ostatni odczyt flash inflacji za kwiecień okazał się zbieżny z oczekiwaniami (2,4 proc. rdr vs. 2,0 proc. w IV) oraz potwierdził uporczywość inflacji bazowej. W komentarzu do odczytu członek RPP Ludwik Kotecki stwierdził, że właśnie wysoki poziom CPI bazowej uniemożliwia łagodzenie polityki pieniężnej.

"W kolejnych miesiącach inflacja będzie stopniowo rosła. W drugiej połowie roku, ze względu na modyfikację działań osłonowych w zakresie cen energii elektrycznej (podniesienie ceny maksymalnej) wskaźnik CPI ponownie powróci poza przedział celu inflacyjnego. Trwały powrót inflacji do celu NBP pozostaje odległą perspektywą. W warunkach niskiego bezrobocia, wysokiej realnej dynamiki płac, a także ekspansywnej polityki fiskalnej, sprowadzenie inflacji do celu NBP pozostaje dużym wyzwaniem dla banku centralnego" - ocenili w komentarzu do odczytu CPI ekonomiści Millennium

Inflacja w Polsce PAP/Mateusz Krymski

"Poza inflacją bazową i cenami żywności w drugiej połowie roku dadzą o sobie znać także wyższe ceny energii elektrycznej, które mają potencjał istotnie podbić szeroki wskaźnik CPI. Do tego dochodzą potencjalne spore zwyżki cen gazu dla gospodarstw domowych (tu jednak sporo zależy od regulatora, który ma przestrzeń, aby wezwać PGNiG do redukcji taryfy). Przy rozpędzającej się gospodarce nie będzie tu środowiska do obniżania stóp procentowych" - oceniają ekonomiści mBanku.

Kwota wolna od podatku, wakacje składkowe i zmiany w rządzie

Od środy do piątku obradować będzie Sejm. Na agendzie znajduje się m.in. drugie czytanie ustawy o tzw. wakacjach składkowych dla małych przedsiębiorców.

Przedstawiciele rządu będą również musieli odnieść się w trakcie pierwszego czytania do poselskiego projektu autorstwa posłów opozycji, który pokrywa się z postulatami wyborczymi Koalicji Obywatelskiej w kwestii kwoty wolnej. Procedowany projekt opozycyjny dotyczy podniesienia kwoty wolnej od podatku do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł.

Domański o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych: do końca kadencji TVN24

Od wtorku do czwartku w Katowicach odbywać się będzie XVI Europejski Kongres Gospodarczy, tradycyjnie z udziałem licznych przedstawicieli rządu, kierownictwa państwowych urzędów oraz dużych i giełdowych spółek. Udział zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk, czy szefowe resortów: finansów, klimatu i środowiska, przemysłu, aktywów państwowych.

Na piątek premier Donald Tusk zapowiedział dokonanie rekonstrukcji rządu, która związana jest m.in. z kandydowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego niektórych ministrów i wiceministrów, w tym szefa MAP B. Budki, czy szefa MRiT K. Hetmana. Przy okazji rekonstrukcji zmniejszona ma również zostać liczba wiceministrów.

Ocena kredytowa Polski

W piątek aż 3 akredytowane przy UE agencje ratingowe - Fitch Ratings, S&P Global oraz DBRS - przyjrzą się ocenie kredytowej Polski. Decyzje zostaną ogłoszone po godz. 22.00 czasu polskiego.

Spośród największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej oceniają Moody's i DBRS - na poziomie "A2" i "A". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Fitch w lutym wskazał, że eskalacja napięć politycznych w Polsce zwiększyła ryzyko dla skuteczności rządu, co mogłoby skomplikować wysiłki na rzecz konsolidacji fiskalnej, opóźnić otrzymanie funduszy unijnych i negatywnie wpłynąć na nastroje rynkowe, zwłaszcza jeśli podważy to stabilność i funkcjonowanie kluczowych instytucji.

S&P przy okazji ostatniego przeglądu w grudniu wskazywała, że stabilna perspektywa ratingu równoważy krótkoterminowe ryzyka związane z obniżonym popytem zewnętrznym oraz luźną krajową polityką fiskalną, przy wciąż podwyższonej inflacji, wobec umiarkowanego poziomu zadłużenia fiskalnego oraz zewnętrznego, przy perspektywach poprawy relacji Polski z UE.

Z kolei DBRS, potwierdzając rating Polski w listopadzie 2023 r., wskazała, że podwyżka ratingu Polski byłaby możliwa m.in. w scenariuszu konsolidacji fiskalnej, która poprawiłaby parametry deficytu strukturalnego i zadłużenia w relacji do PKB, czy przy szybszej konwergencji gospodarki do średniej UE. Negatywne dla ratingu byłoby z kolei znaczne pogorszenie się relacji zadłużenia do PKB w średnim terminie, czy znaczna redukcja dostępności środków UE.

Wyniki dużych banków i przedsiębiorstw

Na GPW uwaga skierowana będzie w najbliższych dniach na wyniki dużych banków. W poniedziałek raport kwartalny opublikuje ING BŚ, w czwartek PKO BP i Citi Handlowy, a w piątek Millennium i mBank. Z większych spółek wyniki przedstawią również m.in. Dino (czwartek), Budimex, czy Kruk (oba w środę).

Na rynku długu uwagę zwrócą w piątek wyniki przetargu sprzedaży obligacji BGK na rzecz Funduszu COVID-19. Aukcja może być interpretowana w kontekście ostatnio obserwowanego niższego popytu na regularne SPW (w kwietniu, pierwszy raz od dłuższego czasu, MF sprzedał na aukcji mniej obligacji, niż wynosiły dolne widełki zakładanej podaży).

Stopy procentowe na świecie

We wtorek Bank Rezerw Australii przedstawi najnowsze decyzje ws. parametrów polityki pieniężnej. Dzień później poinformuje o nich szwedzki Riksbank, a w czwartek Bank Anglii.

W USA kalendarz wydarzeń istotnych dla rynków finansowych jest relatywnie pusty, stąd inwestorzy czekać mogą w tym tygodniu na piątkowy odczyt indeksu sentymentu konsumentów Uniwersytetu Michigan za maj, który zawiera również wskazania krótko- i długoterminowych oczekiwań inflacyjnych.

Po drodze napłyną świeże komentarze przedstawicieli amerykańskiego banku centralnego - każdego dnia tygodnia, oprócz czwartku, publicznie głos zabiorą prezesi regionalnych oddziałów Fed lub członkowie zarządu centrali.

kontekście aktualnych napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie potencjalnie interesujące mogą być wyniki planowanego na piątek przeglądu ratingu Izraela przez agencje S&P i Moody's.

