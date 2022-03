Jest zgoda na przyjęcie PGNiG przez Orlen

Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen - poinformowała spółka PGNiG. Warunkiem jest zastosowania środka zaradczego, czyli sprzedaż przez PGNIG spółki Gas Storage Poland.

Jak poinformowało w komunikacie Orlenu, pozytywna decyzja Prezesa UOKiK została wydana pod warunkiem wykonania przez Spółkę i PGNiG środka zaradczego w postaci wyzbycia się kontroli nad spółką Gas Storage Poland. Jej podstawowym zadaniem jest wykonywanie obowiązków operatora systemu magazynowania gazu ziemnego.

PGNiG musi sprzedać Gas Storage Poland

"Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland Sp. z o.o. umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację środka zaradczego Spółka i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji" - czytamy w komunikacie.

"Spółka oraz ORLEN zobowiązują się m.in. do zawarcia przynajmniej na 10 lat umowy powierzającej GSP lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych stanowiącego własność podmiotu powstałego w wyniku połączenia PGNiG i ORLEN. Obecnie GSP pełni funkcję operatora systemu magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, które są własnością PGNiG" - napisano w komunikacje PGNiG.

W komunikacie zaznaczono, że magazyny gazu są własnością PGNiG, a po transakcji ich właścicielem będzie połączony koncern. W wyniku wdrożenia środka zaradczego zmieni się jedynie właściciel Gas Storage Poland, która do tej pory funkcjonowała w ramach Grupy PGNiG. Spółka, jako operator magazynów, na podstawie przepisów prawa energetycznego zapewnia obecnie i nadal będzie zapewniała dostęp do pojemności magazynowych wszystkim zainteresowanym podmiotom. Przyjęte w decyzji UOKiK zobowiązania dodatkowo wzmacniają zasady rozdzielenia działalności infrastrukturalnej od tej związanej z obrotem gazem ziemnym. To odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników badania rynku przeprowadzonego przez UOKiK w związku z koncentracją PKN ORLEN i PGNiG.

Daniel Obajtek: to kolejny kamień milowy

"To już kolejny, po wyborze przez PKN ORLEN partnerów do realizacji środków zaradczych w procesie przejęcia Grupy LOTOS, kamień milowy osiągnięty w procesie budowy koncernu multienergetycznego. W efekcie powstanie silny, zintegrowany podmiot, ze zdywersyfikowanymi obszarami działalności, wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne Polski" - podał w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Na Twitterze prezes zaznaczył, że "w obecnej sytuacji widać wyraźnie, jak ważne są działania wzmacniające bezpieczeństwo i przyspieszające transformację energetyczną Polski i regionu".

"Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne przekonujemy się szczególnie wyraźnie w ostatnim czasie. Finalizacja procesu połączenia PKN ORLEN, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach" - ocenił Obajtek.

Obajtek zadeklarował, że PKN Orlen połączy się z PGNiG do końca 2022 r. - Działamy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i chcemy proces połączenia z Lotosem i PGNiG zrealizować w zbliżonym czasie, bo wtedy najlepiej wykorzystamy wszystkie synergie. Na przełomie czerwca i lipca planujemy finalizację fuzji z Lotosem. Do końca roku w naszej grupie powinien znaleźć się PGNiG - powiedział PAP Biznes prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen: decyzja uprawnia spółkę do przeprowadzenia planowanego połączenia

"Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK kończy etap pozyskiwania niezbędnych zgód i uprawnia PKN ORLEN do przeprowadzenia planowanego połączenia. Do czasu jego finalizacji PKN ORLEN i PGNiG pozostaną osobnymi firmami, które będą kontynuować współpracę nad realizacją transakcji. Równolegle, już od wielu miesięcy PKN ORLEN wspólnie z PGNiG realizują kompleksowy program mający na celu przygotowanie spółek do bezpiecznego i skutecznego połączenia. Na bieżąco prowadzone są też rozmowy z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych w Grupie PGNiG, co gwarantuje przeprowadzenie transakcji z korzyścią dla pracowników" - podał PKN w środę.

W komunikacie zaznaczono, że połączenie PKN Orlen z PGNIG i Grupą LOTOS, a wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 80 miliardów zł, obsługującego ponad 100 mln klientów w Europie Środkowej. Będzie on bazował na silnych stronach każdej ze spółek i ich przewagach kompetencyjnych. Integracja aktywów pozwoli na zwiększenie skali działalności i poprawę stabilności finansowej. Tylko silny koncern będzie w stanie realizować inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpisujące się równocześnie w wizje zeroemisyjnej gospodarki.

Płocki koncern przypomniał, że struktura transakcji została przedstawiona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Skarbu Państwa w akcjonariacie PKN ORLEN zostanie zwiększony.

Tomasz Chróstny o zgodzie UOKiK

Po przeprowadzonym postępowaniu i wnikliwej analizie rynku możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu - powiedział w środę prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Doświadczenia, które wynikały zarówno z prowadzonego postępowania, ale również z bardzo wnikliwej analizy rynku doprowadziły do sytuacji, w której dzisiaj możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu - poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak powiedział, Urząd na bieżąco pozostawał "w kontakcie z Komisją Europejską, która obdarzyła nas tym zaufaniem, gdzie również wyjaśniamy wspólnie i wymieniamy się informacjami, jeżeli chodzi o postępowanie prowadzone dotyczące usługi biletowania, a zatem właśnie udostępniania tej infrastruktury magazynowej i usługi, która dzisiaj jest świadczona przez PGNiG".

Wskazał, że chodzi o to, by zapewnić pełen dostęp na niedyskryminujących warunkach dla podmiotów trzecich, które zajmowałyby się i portem i dystrybucją gazu ziemnego na terenie Polski.

- Jest to pozytywna informacja dla konsumentów, ale także przedsiębiorców, którzy dzisiaj, bądź w przyszłości chcieliby działać na tym rynku - podkreślił.

Sasin: otwieramy ostatni etap budowy multienergetycznego koncernu

Jak podkreślił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, jest to historyczny dzień dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Wraz z decyzją UOKiK otwieramy, można powiedzieć, ostatni etap budowy multienergetycznego koncernu. Przed tą decyzją była decyzja Komisji Europejskiej o zgodzie na połączenie Orlenu z Lotosem. Wcześniej było przejęcie przez Orlen spółki Energa. W tej chwili wraz ze zgodą na przejęcie przez Orlen PGNiG ten ostatni element budowy koncernu ulega domknięciu - zaznaczył minister aktywów państwowych.

Przypomniał, że koncepcja stworzenia koncernu jest realizowana od kilku lat. Podkreślił, że nowy, duży podmiot, który finalnie będzie skupiał cztery spółki (PKN Orlen, Lotos, Energę i PGNiG) obejmie strategiczne surowce energetyczne. - Zarówno ropa jak i gaz będą w przedmiocie działania koncernu, który będzie w stanie reagować na niestabilną sytuację, która obecnie jest na rynkach surowców energetycznych - wskazał Sasin.

Autor:mp/ams