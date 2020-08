Prawo jazdy zostawimy w domu, ale może się przydać. "To jest pięta achillesowa tego rozwiązania"

Ta informacja na pewno ucieszy kierowców. Już wkrótce będzie można jeździć, nie mając przy sobie fizycznie prawa jazdy. To wygodne, ale są opinie, że lepiej jednak dokument zabierać ze sobą. Materiał programu "Polska i Świat" w TVN24.

Droga do poruszania się bez plastikowego prawa jazdy jest coraz krótsza. Prezydent podpisał bowiem nowelizację Prawa o ruchu drogowym , tak zwany pakiet deregulacyjny dla kierowców. - To jest dobra wiadomość, choć jeszcze tego lata zostawić w domu "prawka" nie możemy - zaznacza Marcin Orzepiński z TVN Turbo.

Bo choć przepisy ustawy wejdą w życie już za trzy miesiące, to jest wiele wyjątków. I tak na przykład zgodę na jazdę bez dokumentu ogłosi dopiero minister cyfryzacji. Nie wiemy kiedy, wiemy, że z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, jak już wszystkie rozwiązania techniczne będą na to gotowe.

Wszystko po to, aby policjant do identyfikacji kierowcy mógł wykorzystać jedynie dane w systemie. - Będziemy mieli wszelkie informacje na temat osoby kontrolowanej, łącznie z wysokiej jakości zdjęciem - mówi Marek Konkolewski, były policjant i ekspert ds. ruchu drogowego.

Może się przydać

Już teraz funkcjonariusze mają automatyczny dostęp do dowodu rejestracyjnego, czy polisy. Praktycy za kółkiem podkreślają jednak, że dokument w ręku czasem się przydaje.

- Wystarczy zwykła stłuczka, trzeba wezwać policję, a to się łączy z mandatem. Natomiast gdy mamy dokument, to wymieniamy się danymi, piszemy oświadczenie, rozjeżdżamy się do domu i mandatu nie ma - tłumaczy Stefan Rzońca, instruktor nauki jazdy.