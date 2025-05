34 lata i koniec. Japonia nie jest już pierwsza

czytaj dalej

Możliwe, że wysłany przelew nie dotarł dziś do odbiorcy - napisał w poniedziałek w komunikacie mBank. Zaapelował do klientów, żeby nie ponawiali "już zleconych przelewów". We wtorek bank przekazał, że transakcje obsługuje "na bieżąco" i zrealizował "też wszystkie wczorajsze przelewy".