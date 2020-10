Nagrody last minute w resorcie rozwoju. Była minister tłumaczy

Tak, pracownicy Ministerstwa Rozwoju otrzymali nagrody - przyznała była szefowa tego resortu Jadwiga Emilewicz. "To forma podziękowania i docenienia pracowników ministerstwa, którzy od wybuchu pandemii zamienili domy na pokoje w ministerstwie" - napisała w mediach społecznościowych.

W czwartek radio RMF FM podało, że w ostatnim dniu swojego urzędowania wicepremier Jadwiga Emilewicz przyznała pracownikom Ministerstwa Rozwoju około 6 mln złotych. Z ustaleń RMF FM wynika, że dyrektorzy departamentów mogli liczyć na półtorej dodatkowej pensji, duża grupa pracowników na "dodatkowe świadczenie" w wysokości ponad połowy ich miesięcznego wynagrodzenia. Łącznie dało to sumę sześciu milionów złotych. Jak podało radio, "pracownicy resortu dostali informację, że to docenienie ich zaangażowania w pracę nad kolejnymi tarczami antykryzysowymi". "Decyzja zapadła tuż przed zmianami w resorcie: następnego dnia Jadwigę Emilewicz zastąpił Jarosław Gowin" - poinformowała stacja.

"Forma podziękowania"

Jadwiga Emilewicz odniosła się do tych doniesień w mediach społecznościowych. "Tak, pracownicy Ministerstwa Rozwoju otrzymali nagrody" - napisała były wicepremier.

Jak zaznaczyła "te nagrody to forma podziękowania i docenienia pracowników ministerstwa, którzy od wybuchu pandemii zamienili domy na pokoje w ministerstwie, pracowali dzień w dzień, po godzinach, nocą, przysypiając na karimatach po to, by jak najszybciej wypracować rozwiązania ratujące polskie firmy przed upadkiem, a miliony pracowników przed bezrobociem".