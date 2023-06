Jacek Sasin: we wtorek wieczorem złożyłem rezygnację

We wtorek wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów - powiedział Jacek Sasin w wywiadzie w radiowej Trójce. Jak dodał, "wszyscy wicepremierzy złożyli takie rezygnacje". - Jest to związane z zasadniczą zmianą w rządzie, jaką jest powrót do rządu na funkcję wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - dodał.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin nie jest jedyną osobą, której dotyczą zmiany. Kancelaria Prezydenta podała, że o godzinie 12 prezydent Andrzej Duda ma dokonać zmian w rządzie.

Według pierwszych, nieoficjalnych informacji podanych przez PAP, prezydent ma powołać na stanowisko wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie ze stanowiska wicepremiera odwołani mają zostać szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz Henryk Kowalczyk.

Te informacje potwierdził rzecznik rządu. - Jarosław Kaczyński będzie jedynym wicepremierem w rządzie - powiedział PAP-owi Piotr Mueller.

Powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który dotychczas także pełnił funkcję wicepremiera, poinformował, że we wtorek wieczorem złożył rezygnację z tego urzędu w związku z powrotem prezesa PiS do Rady Ministrów.

Będzie to powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował on z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Kaczyński kierował od października 2020 roku.

Sasin zapytany, dlaczego teraz Kaczyński ma być jedynym wicepremierem, chociaż poprzednio dzielił tę funkcję z innymi, odpowiedział, że "rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie będzie zupełnie inna".

- Ta rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie będzie zupełnie inna niż przy tym poprzednim okresie, gdy pełnił funkcję wicepremiera. Wtedy, było to bardzo jasno komunikowane, pan prezes miał jedno główne zadanie mianowicie wzmocnienie obronności, potencjału obronnego państwa, przygotowanie i przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny, na tym się wówczas skupiał - wskazał Jacek Sasin w audycji Salon Polityczny Trójki Programu 3 Polskiego Radia. - Teraz zaś będzie koordynował wszystkie prace rządowe, stąd taki znak, że będzie jedynym wicepremierem, będzie realnym wicepremierem - wyjaśnił różnicę.

Zapewnił, że premierem pozostaje Mateusz Morawiecki. "Natomiast Jarosław Kaczyński jest liderem naszego obozu politycznego, (...) najważniejszą osobą w tym całym układzie" - dodał. Na pytanie, co jest powodem zmiany, wyjaśnił, że chodzi o dużo lepszą koordynację wszystkich ośrodków, w których dzisiaj znajduje się władza nad Polską. "Bo ta władza się ogniskuje w rządzie, w parlamencie i partii rządzącej. Prezes Jarosław Kaczyński pozostając szefem partii i wchodząc do rządu będzie miał większe możliwości koordynowania tych ośrodków. Jest to niezwykle potrzebne w ogóle, ale szczególnie przed wyborami" - stwierdził minister aktywów państwowych.

Autor:JW/ams

Źródło: PAP