Izraelska firma farmaceutyczna zapłaci Nevadzie za podsycanie kryzysu opioidowego

- Pieniądze napływające do Nevady z tych ugód pomogą naszemu stanowi odzyskać siły i pomogą w przepływie zasobów do mieszkańców Nevady dotkniętych tą epidemią - powiedział w środę prokurator generalny Nevady Aaron Ford.

Liczne spory sądowe dotyczące opioidów

Teva sprzedaje leki na bazie fentanylu, który jest do 50 razy mocniejszy od heroiny oraz do 100 razy mocniejszy od morfiny i często przepisuje się go do łagodzeniu silnego bólu towarzyszącego m.in. chorobom nowotworowym.