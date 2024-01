"Żaden lekarz nie może zasłonić się klauzulą sumienia, jeśli życie lub zdrowie kobiety w ciąży, są zagrożone"

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która dopuszcza pigułkę "dzień po" bez recepty dla osób, które ukończyły 15. rok życia. Jestem przekonana, że Sejm tę ustawę przyjmie. Mam nadzieję, że pan prezydent ustawę podpisze - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister zdrowia Izabela Leszczyna. Mówiła również o wytycznych dla lekarzy, dotyczących terminacji ciąż.

Minister Leszczyna na pytanie o to, kiedy pigułka "dzień po" będzie ponownie dostępna bez recepty odpowiedziała "myślę, że bardzo szybko".

- Dzisiaj Rada Ministrów, za co bardzo dziękuję koleżankom i kolegom, przyjęła projekt ustawy, która dopuszcza pigułkę "dzień po" bez recepty dla osób, które ukończyły 15 rok życia. Jestem przekonana, że Sejm tę ustawę przyjmie. Mam też nadzieję, że pan prezydent ustawę podpisze - powiedziała minister zdrowia. - Jutro mamy posiedzenie Sejmu, więc na pewno nie, na kolejnym posiedzeniu Sejmu chciałabym tę ustawę zaprezentować wysokiej izbie - dodała.

Minister zdrowia podkreśliła także, że "to jest antykoncepcja awaryjna, która nie jest w żaden sposób pigułką wczesnoporonną". - Działanie tej substancji aktywnej polega na tym, że ona nie dopuszcza do zapłodnienia, to znaczy nie powstaje zarodek. Więc nawet osoby ortodoksyjnie religijne, dla których kwestie etyczne są ważne naprawdę nie powinny mieć tutaj zastrzeżeń - powiedziała minister Leszczyna.

Od lipca 2017 roku antykoncepcja awaryjna, czyli tzw. tabletki "dzień po" są dostępne tylko na receptę.

Wytyczne dla lekarzy

Leszczyna była również pytana o wytyczne dla lekarzy dotyczące terminacji ciąż. - 31 stycznia czyli w przyszłym tygodniu ogłaszam te wytyczne. Jestem po rozmowach zarówno z konsultantem krajowym do spraw ginekologii jak i konsultantem krajowym do spraw perinatologii. Profesor Czajkowski i profesor Wielgoś pracowali razem z tym zespołem. 26 stycznia czyli w piątek będę chciała część z nich zapisać w formie rozporządzenia - mówiła.

- To co dla mnie jest ważne w tych wytycznych, to to, że nie istnieje klauzula sumienia dla podmiotu medycznego, czyli dla szpitala i żaden lekarz nie może się zasłonić klauzulą sumienia, jeśli życie lub zdrowie kobiety w ciąży, są zagrożone. To są dla mnie rzeczy fundamentalne i od tego nie odstąpimy - podkreśliła minister zdrowia.

Jak dodała, "państwo polskie zawiodło kobiety". - W piątek do Sejmu wpływa ustawa o antykoncepcji awaryjnej, wytyczne i także rozporządzenie, które zapewni bezpieczeństwo kobietom, ale także lekarzom. Bo należy podkreślić lekarze nie mogą się bać prokuratora, nie mogą się bać ratować życia ludzkiego. I ten pakiet, który nazywam bezpieczeństwo kobiet, to jest oczywiście in vitro, tutaj bardzo ważna rzecz. Zespół zaczyna pracę od 1 lutego - podkreśliła.

Uwolnienie Kamińskiego i Wąsika

Minister zdrowia została zapytana również, czy spodziewa się jutro awantur i przepychanek w Sejmie w związku z ułaskawieniem przez prezydenta Andrzeja Dudę polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz ich ewentualnego powrotu do Sejmu jako posłów.

- Każdy obywatel ma prawo zwiedzić Sejm, jeśli obywatele Wąsik i Kamiński, w zasadzie przestępcy, ale ułaskawieni, więc absolutnie mają prawo przebywać na wolności jako byli parlamentarzyści będą chcieli wejść do Sejmu, to ja osobiście nie widzę przeciwskazań - powiedziała minister Leszczyna.

- Sytuacja mogłaby być śmieszna, gdyby nie była tak żenująca, a właściwie drastyczna dla polskiej demokracji. Ja rozumiem pana marszałka Hołownię, on odpowiada za Sejm. On jest gospodarzem Sejmu. Pewnie, znając temperaturę niektórych ostatnich posiedzeń i rozpalone głowy niektórych posłów PiS-u możemy się spodziewać różnych ekscesów i tu rozumiem marszałka. Ja bym po prostu panów chyba ignorowała. Oni nie mają prawa wejść na salę posiedzeń, to jest święte - dodała w odpowiedzi na uwagę, że inne stanowisko ma marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- Ubolewam nad tym, że pan prezydent dał się wciągnąć w tę rozgrywkę już w 2015 roku, a teraz im dalej tym gorzej dla pana prezydenta. Taką podjął decyzję, naprawdę historia go oceni. Myślę, że obywatele i obywatelki też oceniają pana prezydenta. On się tu po prostu nie popisał. I nie chodzi mi o to, że ułaskawił tych panów. Chodzi o to, co przy tej okazji mówił. A jak słyszę okrzyki "chwała bohaterom", to właściwie normalnemu człowiekowi... mnie jest po prostu bardzo przykro i jestem po prostu wkurzona - skwitowała.

Autor:jw/ToL

Źródło: tvn24.pl