Awaria Instagrama. "Moje konto zostało zawieszone"

Z informacji dostępnych na stronie serwisu Downdetector, który gromadzi dane o problemach wysyłanych przez internautów, wynika, że awaria aplikacji Instagram zaczęła się około godziny 14.00. Serwis zanotował niemal 26 tysięcy zgłoszeń o awarii w naszym kraju. W większości użytkownicy mieli problem z zalogowaniem się do aplikacji oraz z własnym profilem.

"Jesteśmy świadomi, że niektórzy z Was mają problemy z dostępem do swojego konta na Instagramie. Przyglądamy się temu i przepraszamy za niedogodności" - napisano na oficjalnym koncie Instagrama na Twitterze.

Jak donosi wielu użytkowników ich konta zostały zablokowane a oni mogli przeczytać komunikat "Zawiesiliśmy Twoje konto 31 października 2022 r. Pozostało 30 dni, aby nie zgodzić się z tą decyzją". Poza zablokowaniem konta użytkownicy doświadczają spadku liczby obserwujących. Jak donosi serwis The Verge z konta Cristiano Ronaldo zniknęło aż 3 miliony z 493 milionów obserwujących jeszcze wczoraj profil piłkarza.

"Moje konto zostało zawieszone na ponad miesiąc - a wasz formularz "odwołania" to żart, ponieważ nikt nie odpowiada, nie wspominając o tym, że nie macie żadnego zespołu obsługi klienta, który mógłby pomóc w tych sprawach. A jednak to wy zawiesiliście moje konto bez powodu? Rozwiążcie to" - napisała jedna z użytkowniczek.