Kiepskie wyniki kontroli przetworów z grzybów. Prawie połowa nie spełnia norm jakościowych

Liczne nieprawidłowości w przetworach grzybowych

"Badania laboratoryjne wykazały między innymi wyższą niż dopuszczalna przepisami zawartość grzybów zaczerwionych (wartość dozwolona: do 5 proc. masy grzybów), obecność grzybów zapleśniałych i takich o miękkiej, rozpadającej się konsystencji, żywych i martwych szkodników w opakowaniu oraz obecność innego gatunku grzybów niż zadeklarowano w oznakowaniu" - przekazała IJHARS.

Mandaty i kary pieniężne za nieprawidłowości

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali 34 decyzje administracyjne nakładające kary pieniężne , 7 decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu towarów, a także 10 mandatów karnych i 49 zaleceń pokontrolnych.

Na opakowaniu powinny znaleźć się informacje o m.in. procesach technologicznych zastosowanych w produkcji, przykładowo informacja o suszeniu grzybów lub pasteryzacji, jakiej poddano wyrób oraz numer uprawnień klasyfikatora/grzyboznawcy. Dodatkowo, jeśli grzyby sprzedawane są w zalewie (np. grzyby marynowane), wtedy producent jest zobowiązany do precyzyjnego wskazania czy wartość odżywcza odnosi się do całego wyrobu, czy do grzybów bez zalewy - przypomina inspekcja.