Żywność, materiały budowlane, wyprawka szkolna. Sprawdzamy, jak mocno wzrosły ceny

Aleksander Przybylski podał, że koszt budowy domu jednorodzinnego o powierzchni 120 metrów kwadratowych zwiększył się z 360 tys. zł w 2019 roku do 550 tys. zł w 2022 roku. Przy czym stal konstrukcyjna w tym okresie podrożała z 2400 zł do 5000 zł za tonę, styropian budowlany z 130 zł do 390 zł za m3, drewno konstrukcyjne z 700 zł do 1700 zł za m3, a bloczek suporeksowy z 7 zł do 14 zł za sztukę.