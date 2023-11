Dziś dane o inflacji. Ekonomiści zwracają uwagę na jeden element

"Skala wzrostu cen żywności będzie ograniczona"

"Nie wykluczamy nawet wzrostu inflacji"

- Sądzimy, że Rada Polityki Pieniężnej w grudniu nie zmieni stóp i że nie zrobi tego także w kolejnych miesiącach. Obecnie mamy do czynienia z wieloma niewiadomymi. Nie wiadomo, co będzie z cenami prądu i gazu oraz VAT-em na żywność. RPP będzie chciała poczekać, żeby sprawdzić, na jakim poziomie ukształtuje się inflacja na początku roku i dlatego sądzimy, że poczeka co najmniej do marca, kiedy pojawi się też nowa projekcja inflacji – stwierdził Adam Antoniak.