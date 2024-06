Domański: myślę, że inflacja będzie poniżej 5 procent na koniec roku

- Inflacja w Polsce jest najniższa od pięciu lat. Fakty są takie, że inflacja znajduje się poniżej oczekiwań analityków, czyli mamy ścieżkę inflacji poniżej tego co było prognozowane. My również w Ministerstwie Finansów uważamy, że inflacja na koniec tego roku będzie niższa, albo może nawet wyraźnie niższa od tego, co jeszcze myśleliśmy pół roku temu. Takie procesy gospodarcze zachodzą - mówił szef resortu finansów.