Ceny produktu ostro w górę. Polska w czołówce

Czechy z największym wzrostem cen cukru

Cukrowe szaleństwo w Polsce

Część sprzedawców wykorzystała moment cukrowej paniki do podniesienia cen dla klientów. - Cukier dramatycznie podrożał i jest to bardzo nietypowa sytuacja. Jak popatrzymy na cenę na rynku europejskim czy światowym, to nie mamy czegoś takiego. W pierwszej części zeszłego roku notowane były nawet spadki cen. Jak patrzymy na rynki europejskie czy światowe, to musimy brać pod uwagę kurs dolara czy euro. Z całą pewnością nie motywowałoby to do dwukrotnego wzrostu cen cukru - mówił niedawno ekonomista Marek Zuber.