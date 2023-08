Indyjski zakaz eksportu ryżu może zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu świata

Indie, największy na świecie eksporter ryżu wprowadziły 20 lipca zakaz jego sprzedaży poza granicami kraju. Dotyczy to białego ryżu, poza basmati, a stało się tak, po tym jak ceny detaliczne tego zboża w kraju wzrosły o 3 procent w ciągu miesiąca. Wzrost cen wynikał ze znacznych szkód w uprawach z powodu ulewnych deszczy monsunowych. Eksperci boją się katastrofalnego wpływu tej decyzji, bo od indyjskiego ryżu uzależnionych jest wręcz wiele państw, i apelują o zniesienie zakazu importu.

Zakaz wywołał panikę zakupową w wielu krajach, od Stanów Zjednoczonych po Kanadę i Australię, gdzie tysiące Hindusów mieszkających poza ojczyzną udało się do sklepów spożywczych, aby zaopatrzyć się w podstawowe produkty, co skłoniło niektóre sklepy do nałożenia ograniczeń na ilość, jaką konsumenci mogą kupić.