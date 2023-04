Tego nie objęły sankcje na Rosję, Polska importuje najwięcej w UE. "Wąskie gardła"

Możliwości dostaw

Dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski był pytany, czy jest możliwość zastąpienia w pełni importu LPG sprowadzanego do tej pory z Rosji paliwami z innych krajów. - W 2021 roku 58,2 procent dostaw LPG na rynek polski realizowanych było z Federacji Rosyjskiej. W ujęciu bezwzględnym skala importu z Rosji w latach 2019-21 spadła z 1,72 milionów ton do 1,26 milionów ton. W ciągu 2022 roku struktura zaopatrzenia rynku polskiego kontynuowała trendy z lat ubiegłych. Do września 2022 roku udział dostaw z Rosji wyniósł 48,6 procent całości importu, to około 10 punktów procentowych spadku w porównaniu do poprzedniego roku. W maju ubiegłego roku po raz pierwszy w historii od 1990 roku kraj inny niż Rosja dostarczył do Polski najwięcej gazu płynnego - była to Szwecja. Pojawiły się także w Polsce po raz pierwszy znaczące ilości LPG z USA - powiedział Kwiatkowski w rozmowie z agencją.