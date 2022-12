Metalowy przedmiot w cieście. Duża sieć wycofuje produkt

czytaj dalej

Wtorek jest drugim dniem największego w historii strajku pielęgniarek w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Premier Rishi Sunak w tekście opublikowanym we wtorek w "Daily Mail" napisał, że jest gotów zaakceptować powszechne zakłócenia, niż podnieść płace pracowników, co jego zdaniem napędzałoby inflację. "Zamierzam zrobić to, co uważam za słuszne dla długoterminowych interesów kraju - zwalczać inflację" - oświadczył premier.