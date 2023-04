Piechociński: jak można było przejść obok tego obojętnie, udawać, że to się samo naprawi

Rząd pomijał sygnały płynące z polskich wsi - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 były wicepremier Janusz Piechociński. Rolnicy domagają się między innymi uregulowania kwestii zboża z Ukrainy. - Co z tego, że wicepremier i minister rolnictwa odchodzi, kiedy na stole nie leży skuteczny program naprawienia tej sytuacji - zwracał uwagę były minister gospodarki. W jego ocenie rządzący przespali ostatnie miesiące.

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi, podał się do dymisji, jednak zostanie w rządzie jako wicepremier. Jego następcą będzie Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

Zdaniem byłego wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego "to jest klasyczny przykład, jak polityka w swoim braku skuteczności rozmija się z odpowiedzialności i potrzebami gospodarki i ludzi". - Co z tego, że wicepremier i minister rolnictwa odchodzi, co z tego, że pojawiają się głosy, żeby (unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz - red.) Wojciechowski zrezygnował, kiedy na stole nie leży skuteczny program naprawienia tej sytuacji - zwracał uwagę gość "Wstajesz i wiesz" w TVN24.