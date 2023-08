Odzieżowy gigant prowadzi dochodzenie w sprawie nadużyć w fabrykach

H&M prowadzi dochodzenie w sprawie 20 domniemanych przypadków nadużyć w fabrykach odzieżowych w Mjanmie (dawniej Birmie), które zaopatrują drugiego co do wielkości detalistę odzieżowego na świecie, poinformował Reuters. Przemysł odzieżowy to ważny pracodawca w Mjanmie. Hiszpańska grupa Inditex zapowiedziała, że ​​zerwie więzi z dostawcami z tego kraju. Na taki ruch zdecydowały się sieci Primark i Marks & Spencer ze względu na łamanie praw pracowniczych. Według ekspertów takie decyzje mogą ostatecznie pogorszyć sytuację pracowników przemysłu odzieżowego.