Nowy plan w sprawie handlu z Ukrainą. Jest porozumienie

Uwzględniono część postulatów Warszawy i Paryża

W porozumieniu zostały częściowo uwzględnione postulaty Polski, Francji i Parlamentu Europejskiego - okres referencyjny, który będzie brany pod uwagę przy kalkulowaniu kwot importowych, będzie liczony od czerwca 2021 r. do końca 2023 r. Jest to kompromis, ponieważ Warszawa, Paryż i PE postulowały, by uwzględnić cały 2021 r.