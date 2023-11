- Tłuste koty PiS-u, jak widzą, że będą musiały odejść, to się tylko zaopatrują w pieniądze. To są pieniądze publiczne. Azoty kiedyś były uratowane przez rząd Donalda Tuska, by nie były przejęte, a teraz mam wrażenie, że przez te osiem lat to jest powolny upadek Azotów pod władzą ludzi chyba Joachima Brudzińskiego - komentuje posłanka Katarzyna Lubnauer z KO. - W związku z tym po pierwsze ceny gazu, które są zaordynowane przez Orlen, które się do tego przyczyniły, bowiem przy produkcji nawozów ceny gazu są kluczowe, ale również cała polityka firmy pod dowództwem ludzi wyznaczonych tam przez PiS doprowadzi do sytuacji, w której za moment będzie pytanie, co z Azotami. Strata, nieumiejętność sobie radzenia, chęć przejęcia przez Orlen w ogóle firmy i jeszcze w tym momencie nagrody dla prezesów, dla zarządu. Oburzające - podsumowuje.