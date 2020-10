Od jutra wracają ograniczenia w sklepach

Od czwartku od godziny 10.00 do 12.00 będą z powrotem obowiązywały godziny dla seniorów. Minister rodziny Marlena Maląg Szefowa zaapelowała do najstarszych o maksymalne ograniczenie wychodzenia z domu i stosowanie zasad bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja, maseczka.

"Chcemy być o krok przed"

- Zwracamy się do seniorów, by jeżeli nie ma takiej potrzeby, pozostali w domu. Natomiast my chcemy być o krok przed. Chcemy zabezpieczyć zdrowie i życie seniorów poprzez ośrodki pomocy społecznej, wsparcie finansowe rządu, tak, aby czuli się bezpiecznie – powiedziała minister.