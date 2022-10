Glapiński: RPP nie podjęła decyzji o formalnym zakończeniu cyklu podwyżek

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. - RPP nie podjęła decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek, tylko jego o zatrzymaniu - powiedział w czwartek szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Dodał, że napływające dane potwierdzają scenariusz stopniowego spowolnienia wzrostu naszej gospodarki.

Podczas środowego posiedzenia RPP utrzymał stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. To pierwsza taka decyzja od października 2021 roku, kiedy rozpoczął się cykl podwyżek stóp. Większość ekonomistów spodziewała się podwyżki o 25 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa wynosi 6,75 procent.

Miesiąc temu, podczas wrześniowego posiedzenia, Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrosła wówczas z 6,50 do 6,75 proc. Pierwsza z obecnego cyklu podwyżek nastąpiła w październiku 2021 roku. Od tego czasu RPP podnosiła stopy co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, kiedy nie było posiedzenia decyzyjnego.

- To zatrzymanie cyklu podwyżek, a nie formalny koniec podwyżek. Rada nie podjęła decyzji o formalnym zakończeniu cyklu podwyżek - powiedział w czwartek Glapiński.

- Nie mówimy, że przestaliśmy podwyższać stopy procentowe, tylko przerwaliśmy ten cykl. Być może przyjdą takie dane, że cykl zostanie zakończony, ale to jeszcze nie jest ten moment - dodał.

- Czekamy na listopad i dane z gospodarki publikowane w tym miesiącu oraz projekcję inflacji. Głównym ryzykiem pozostaje jednak rozwój sytuacji wojennej na Ukrainie" - tłumaczył.

Kolejnymi przesłankami decyzji RPP o zatrzymaniu serii są dotychczasowe duże podwyżki stóp, które powinny spowodować spadek wskaźnika CPI, wygasające szoki podażowe i początek podwyżek stóp przez inne banki centralne.

- Analiza tych danych wraz z projekcją inflacji w listopadzie zdecydują o dalszych krokach. Chciałbym, aby dotychczasowe podwyżki były wystarczające i możliwe było ogłoszenie zakończenia serii - podsumował Glapiński.

Spowolnienie gospodarcze

Szef NBP podczas czwartkowej konferencji prasowej zauważył, że "wszystkie napływające dane potwierdzają scenariusz stopniowego spowolnienia wzrostu naszej gospodarki".

Wpływają na to, jak tłumaczył, negatywne uwarunkowania zewnętrzne. - Przede wszystkim wojna w Ukrainie, Rosja podejmuje kolejne akty agresji, w otoczeniu polskiej gospodarki następuje znaczące spowolnienie aktywności, w szczególności spada aktywność gospodarcza w Niemczech - u naszego głównego partnera handlowego - powiedział prezes NBP.

W ocenie Glapińskiego wszystko to wskazuje, że "dynamika gospodarcza będzie się pogarszać, co będzie wpływać korzystnie na inflację; tempo wzrostu będzie maleć". To samo, zdaniem prezesa NBP, będzie się dokonywać u naszych sąsiadów, w globalnej gospodarce, u głównych potęg gospodarczych świata.

- Wszystko razem będzie zmierzać do zmniejszenia inflacji - ocenił.

Przyczyny inflacji

Glapiński wskazał, że głównym czynnikiem podbijającym inflację są "szoki surowcowe". - Powtórzę to jeszcze raz, podobnie jak prezesi wszystkich innych banków centralnych na świecie - szoki surowcowe, przede wszystkim surowców energetycznych, to główny czynnik podbijający inflację - powiedział

Jak mówił, "przyczyna inflacji - abstrahując od COVID-u, to co było wcześniej, z czego jeszcze nie wyszliśmy - z podwyższonej inflacji jeszcze po COVID, a już weszliśmy w tę nową sytuację o której teraz mówimy".

Szef NBP wskazał, że w wielu gospodarkach inflacja kształtuje się na poziomach najwyższych od dekad. - W Niemczech mamy poziom inflacji najwyższy od 70 lat - dodał. Zdaniem Glapińskiego wysoka inflacja jest problemem globalnym.

- Pojawiają się jednak powoli sygnały wskazujące, że skala szoku, które doprowadziły do wzrostu inflacji, stopniowo zmniejsza się. Wszystko ma swój początek i koniec oczywiście. W szczególności w ostatnich miesiącach osłabły nieco zaburzenia w handlu, który się utrzymywały od czasów COVID. To jest bardzo ważny czynnik - powiedział Glapiński. Zauważył, że potaniała także ropa naftowa.

- Generalnie w Stanach Zjednoczonych i w Europie nadal rośnie jednak inflacja bazowa. To jest ten nowy bardzo ważny element. Inflacja bazowa rośnie, bo odzwierciedla przenoszenie przez firmy wzrostu kosztów na ceny ich produktów - przyznał szef NBP.

"Nie grozi nam recesja"

Szef banku centralnego podkreślił, że mimo obserwowanego spowolnienia gospodarczego nie grozi nam recesja i znaczący wzrost bezrobocia.

- Jest spowolnienie bardzo szybkiego wzrostu, ale nie ma recesji. To oczekiwane spowolnienie powinno być na tyle silne, by wyraźnie stłumić krajową presję popytową, a tym samym inflację. Obniżenie aktywności na zewnątrz Polski i wewnątrz powinno osłabić wzrost inflacji bazowej i cały proces inflacyjny sprowadzić do rozsądnego poziomu - ocenił Glapiński.

Dodał, że ograniczenie presji popytowej utrudni przedsiębiorcom przerzucanie wyższych kosztów na ceny.

Zaznaczył, że obecnie dynamika inflacji jest silnie podbijana przez ceny energii i żywności. - Wzrost tych dwóch kategorii cen, według naszych szacunków, odpowiada za ok. 2/3 bieżącej inflacji - stwierdził prezes NBP.

Wskazał, że w przyszłym roku poziom inflacji będzie mocno zależał od decyzji rządu ws. tarczy inflacyjnych i zmian cen regulowanych. - Ale jeśli chodzi o tendencję, z pewnością zobaczymy stopniowy spadek dynamiki cen w kierunku celu inflacyjnego NBP. Najkorzystniej by to się układało, to zależy od rządu, by utrzymać tarczę antyinflacyjną i ceny regulowane w ryzach. Wtedy ta inflacja będzie szybko spadać - powiedział prezes NBP.

