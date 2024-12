Gigantyczna dziura w budżecie. Minister tłumaczy

czytaj dalej

Uwaga na SMS-y lub e-maile o konieczności uregulowania drobnej niedopłaty za paczkę bądź zaktualizowania swoich danych, by ją dostarczono - alarmuje zespół CERT Polska, działający w instytucie NASK. Zamieszone w nich linki często kierują do stron, które są łudząco podobne do serwisów firm kurierskich.