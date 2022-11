Sasin z medalem od Poczty Polskiej. Mówi o strategicznym znaczeniu spółki

Dbamy o to, aby poczta zachowywała dobrą kondycję finansową - powiedział wicepremier Jacek Sasin podczas obchodów Dnia Łącznościowca w Gdańsku. Minister podczas uroczystości został odznaczony medalem za zasługi dla poczty. Nagrodzony mówił o o strategicznym znaczeniu spółki i jej konkurencyjności.

Sasin podkreślił, że Poczta Polska jest dziś przedsiębiorstwem nastawionym nie tylko na przeszłość i tradycję, ale przede wszystkim na przyszłość. - Rząd wspiera te działania zarówno jeśli chodzi o inwestycje w nowoczesną architekturę i infrastrukturę logistyczną, ale dbamy również o to, aby poczta zachowywała dobrą kondycję finansową - mówił wicepremier.

Jak dodał, "temu służą przepisy ustawowe przyjęte w tym roku, dotyczące zwrotu straty, którą poczta ponosi na usłudze powszechnej, czyli na tym, co jest najważniejsze i najbardziej widoczne dla klientów. Urzędy pocztowe, praca listonoszy, to wszystko świadczy o charakterze Poczty Polskiej" - wskazał.

Jacek Sasin o wspieraniu Poczty Polskiej

Sasin podkreślił, że Poczta Polska nieustannie inwestuje. - To inwestycja w nowoczesną architekturę sieci logistycznej, w nowoczesny sprzęt. Dbamy i będziemy dbać o to, by poczta miała również środki na inwestycje. Ważne, żeby poczta zarabiała, bo jest firmą, jest przedsiębiorstwem, więc musi zarabiać. Będziemy zwracać koszty tam, gdzie są usługi, które z natury rzeczy są usługami deficytowymi, ale ważnymi z punktu widzenia państwa – mówił.