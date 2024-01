Fundusz Kościelny na celowniku rządu. Zarządzenie Tuska numer 5

Waży się przyszłość Funduszu Kościelnego. W czwartek w Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie premiera Donalda Tuska w sprawie powołania międzyresortowego zespołu w tej sprawie. Pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione Radzie Ministrów do 31 marca 2024 roku.

Do zadań zespołu należy przeprowadzanie analiz i wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

Dzisiaj Donald Tusk udzieli pierwszego wywiadu od zaprzysiężenia jego rządu. Rozmowa na żywo, w kancelarii premiera, o godzinie 20 w TVN24 i TVN24 GO. Zapraszamy!

Skład zespołu

"Przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli innych niż wymienione w § 3 pkt 1 i 2 organów, podmiotów, instytucji lub organizacji, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu" – czytamy w dokumencie.

Pierwsze sprawozdanie przewodniczący zespołu przedstawi Radzie Ministrów do 31 marca 2024 r.

Zapowiedział wtedy, że Fundusz Kościelny miałby zastąpić nowy system i to jego wdrożeniem miałby zająć się nowy zespół międzyresortowy. - Mówimy o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego Kościoła. Musi być to decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa, tak aby wszyscy mieli poczucie sprawiedliwości - jedni więzi z Kościołem, a drudzy, że nie muszą płacić na coś, na co nie chcą - wyjaśniał.