Kolejny kraj przeciwny unijnym limitom na gaz

Kolejne kraje przeciwne wspólnotowej obniżce

Komisja Europejska zaproponowała w środę, by wszystkie kraje UE ograniczyły zużycie gazu od sierpnia do marca o 15 proc. Cel ten byłby początkowo dobrowolny, ale stałby się obowiązkowy, gdyby Komisja ogłosiła stan nadzwyczajny.

Jednak od samego początku propozycja spotkała się z krytyką wielu krajów. Hiszpania, Portugalia i Grecja należą do najbardziej otwarcie wrogich, podczas gdy dyplomaci twierdzą, że Dania, Francja, Irlandia, Włochy, Malta, Holandia i Polska również mają zastrzeżenia co do przyznania Komisji uprawnień do nakazania cięć.