Lista najbogatszych Polaków. "Wartość majątków spadła po raz pierwszy od 14 lat"

Uszczuplenie majątków najbogatszych

Wskazano, że szczególnie nałożyła się na niego 14,4-procentowa inflacja . "Uszczuplenie majątków na liście jeszcze lepiej widać, kiedy zestawimy je ze średnią płacą w Polsce, która w tym czasie urosła o 10,4 proc. Co ciekawe, mimo ogólnej obniżki wartości, próg wejścia na listę lekko się podniósł: z 824 mln do 841 mln złotych. W obrębie listy następuje konsolidacja, różnice między poszczególnymi biznesami zmniejszają się" - wyjaśniono.

Zaznaczono, że "zachodzi proces odwrotny do rozwarstwienia, a to zawsze jest dobre dla gospodarki, bo ją stabilizuje". W ocenie "Forbesa" wzrost progu to też dowód na dużą przedsiębiorczość polskiego biznesu. "Mimo słabego otoczenia ciągle pojawiają się nowi gracze, którzy potrafią zbudować całkiem duże biznesy. Tu najlepszym przykładem jest debiutant, Paweł Grzegorczyk, twórca Keno Energy, spółki działającej w sektorze fotowoltaiki (pozycja 21). W nieco inny sposób na liście znaleźli się Piotr Miranowski i Sławomir Gojdź. Pierwszy to producent znanego sprayu na owady, Bros, a drugi od 18 lat zajmuje się przetwórstwem ryb - szprotów, śledzi i łososi. Na liście zadebiutowali, bo ich biznesy po prostu stały się wystarczająco duże i dojrzałe" - napisano.