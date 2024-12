Odwołali 140 lotów. Zmiany także dla polskich podróżnych

W związku z ogłoszoną przez Fińskie Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych (SLL) całodobową akcją protestacyjną, odwołane zostały loty z Helsinek m.in. do USA, Chin oraz Japonii, a także wiele połączeń europejskich, w tym do Londynu oraz do Europy Środkowej, np. do Krakowa. W Finlandii odwołane został między innymi loty do Laponii – do Rovaniemi i do Kittila w rejon popularnego kurortu narciarskiego.