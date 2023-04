Fałszywe SMS-y. To porozumienie ma je ograniczyć

Do podpisania dokumentu przez Wojciecha Pawlaka, dyrektora NASK oraz Karola Skupienia, prezesa KIKE doszło w poniedziałek podczas konferencji KIKE 2023. - Cieszę się podwójnie z dzisiejszego porozumienia między Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej. Po pierwsze, dzięki niemu dostajemy do ręki nowe narzędzie, które pozwoli na skuteczniejszą walkę z cyberprzestępczością, a zwłaszcza z fałszywymi wiadomościami SMS. Po drugie, to wymowny wyraz otwartości na współpracę wszystkich zaangażowanych stron. To dzięki takiej współpracy, dzięki wspólnej walce z przestępcami, wzmacnia się poziom bezpieczeństwa w Polsce – podkreślił Wojciech Pawlak.