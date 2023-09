Prof. Hausner: to jest cena polityczna, a nie cena ekonomiczna

- To jest oczywiste. Mamy do czynienia z czymś przejściowym, co rodzi konsekwencje, bo już to odczuwamy. Monopolista państwowy skoro może tak, to może i w drugą stronę. To znaczy, że zakłócony jest rynkowy mechanizm kształtowania cen. I to nie jest jedyny przypadek, bo ingerencja w ceny, także manipulacje cenami są czymś, czego doświadczamy coraz częściej - zauważył.